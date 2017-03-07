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هذا ما حذرنا منه قبل سبعة أيام .. طائرات مجهولة تقصف مواقع تابعة للحشد
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رسالة جريح الى السيد رئيس الوزراء السابق المحترم
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متى ننجو من حماقات بعض الساسة؟!
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اليمن؛ وأنتصرت ارادة الخير باذن الله تعالى
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درس في السياسة؛ عبد المهدي للحكيم: معارضة الحكومة امر سليم وضرورة ولكن بشرطها وشروطها..!
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"تدني مستوى التعليم في العراق أسبابه وعلاجه"محور خطبة الجمعة في الصحن الحسيني المطهر يوم 19/7/2019
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لماذا البصرة؟!  
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الخزعلي ينتقد تصريحات للعبادي: لن تعيدك رئيساً للوزراء مجدداً
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  تركيا تعلن تدمير "اهداف" لحزب العمال داخل العراق "استنادا لحقها الدولي"..!
12:01م
السهيل يشدد على نظام المقررات الدراسية في الجامعات  
11:52ص
"عيون إيران في السماء"... تطور يطلق جرس الإنذار ويثير القلق في أمريكا
11:41ص
مكافحة الارهاب في كردستان تنشر صوراً للمتهم بقتل نائب القنصل التركي .. وتنفي إعتقاله
11:39ص
تحقيق النجف تتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى بمكتب إجرام الغري
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ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران  
11:32ص
واشنطن قلقة من تعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا  
11:22ص
محادثات أستانا في 1 و2 أغسطس بمشاركة لبنان والعراق لأول مرة  
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أول تعليق لظريف على إعلان ترامب إسقاط "درون" إيراني  
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المجلس الأعلى يعزي بوفاة آية الله السيد الحائري  
سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المغفور له بإذنه تعالى اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري
المجلس الأعلى: الاعتداء على رئيس الوقف الشيعي يعد تحديا للدولة وهيبتها وانتهاكا للقانون
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