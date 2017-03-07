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لماذا البصرة؟!
12:26
م
الخزعلي ينتقد تصريحات للعبادي: لن تعيدك رئيساً للوزراء مجدداً
12:08
م
تركيا تعلن تدمير "اهداف" لحزب العمال داخل العراق "استنادا لحقها الدولي"..!
12:01
م
السهيل يشدد على نظام المقررات الدراسية في الجامعات
11:52
ص
"عيون إيران في السماء"... تطور يطلق جرس الإنذار ويثير القلق في أمريكا
11:41
ص
مكافحة الارهاب في كردستان تنشر صوراً للمتهم بقتل نائب القنصل التركي .. وتنفي إعتقاله
11:39
ص
تحقيق النجف تتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى بمكتب إجرام الغري
11:37
ص
ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران
11:32
ص
واشنطن قلقة من تعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا
11:22
ص
محادثات أستانا في 1 و2 أغسطس بمشاركة لبنان والعراق لأول مرة
11:20
ص
أول تعليق لظريف على إعلان ترامب إسقاط "درون" إيراني
11:19
ص
الأمم المتحدة تنتقد عدم وفاء السعودية والإمارات بتعهداتهما لمساعدة اليمن
11:17
ص
الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها
11:16
ص
العبادي والحشد..المتهم بري حتى تثبت إدانته..!
10:39
ص
البوصلة والدليل..!
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ص
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07:12
ص
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الأخبار
الخزعلي ينتقد تصريحات للعبادي: لن تعيدك رئيساً للوزراء مجدداً
تركيا تعلن تدمير "اهداف" لحزب العمال داخل العراق "استنادا لحقها الدولي"..!
السهيل يشدد على نظام المقررات الدراسية في الجامعات
مكافحة الارهاب في كردستان تنشر صوراً للمتهم بقتل نائب القنصل التركي .. وتنفي إعتقاله
تحقيق النجف تتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى بمكتب إجرام الغري
هيئة الحشد الشعبي تعرب عن استغرابها من تصريحات العبادي بشأن الحشد
الزبيدي يتهم "دولة اقليمية" بتمويل استهداف سفارات دول وامن محافظات عراقية، ويحذر من القادم
المجلس الأعلى يعزي بوفاة آية الله السيد الحائري
سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المغفور له بإذنه تعالى اية الله المجاهد السيد علي رضا الحائري
الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس وتكثيف جهود إجراء تحقيق شامل في هجوم أربيل
مستشار عبدالمهدي يكشف طبيعة دور العراق في الوساطة بين طهران وواشنطن
الكهرباء تصل لاعلى مستوى انتاج في تاريخ العراق
المالكي ووفد من بدر يؤكدان ضرورة زيادة التلاحم بين القوى الوطنية للوقوف بوجه التحديات
هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر السماح لطلبة السادس الابتدائي و الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بإداء امتحانات الدور الثاني
محافظ بغداد يعلن قرب افتتاح مشروع مجاري اللطيفية الاستراتيجي
وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي يُدلي بالتقرير الطوعي الوطني الأول للعراق على هامش اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك
افتتاح المعرض الفني الايراني في بغداد ...
التعليم تنهي تكليف عميد كلية المصطفى
مجلس بغداد: إحالة القطار المعلق خلال 2019 والتنفيذ ربيع 2020
حمودي والياسري يؤكدان: هيبة الدولة وأمن المواطن وخدمته هي أهم تحديات المرحلةَ
المقالات
لماذا البصرة؟!
عبد الكريم آل شيخ حمود
25
2019-07-19 12:26
العبادي والحشد..المتهم بري حتى تثبت إدانته..!
ماهر ضياء محيي الدين
75
2019-07-19 10:39
البوصلة والدليل..!
وكالة انباء براثا
73
2019-07-19 10:31
دولة بالمزاد العلني
حميد الموسوي
116
2019-07-19 07:14
السياسي المُقَنَّع والكاتب القِناع..!
قاسم العجرش
102
2019-07-19 07:12
تحسين التصنيف ..بين التخريف و التغليف..
د.ضياء واجد
96
2019-07-19 07:02
انقلاب 17 تموز ومزاج الفيس البعثي!!
أحمد عبد السادة
120
2019-07-19 06:58
قالوا لنا عن البصرة ..!
أثير الشرع
93
2019-07-19 06:57
شهيد ومحنة قبر>>!
أسعد عبدالله عبد علي
95
2019-07-19 06:50
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
"ديلي ميل" البريطانية ترصد تسلل إيهود بارك لمنزل تاجر جنس أمريكي
200
2019-07-18 06:04
بالفيديو /// لماذا يثور يهود الفلاشا ضد إسرائيل؟
207
2019-07-09 06:53
محكمة فرنسية تنظر دعوى ضد الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي بتهمة "تعنيف عامل"
232
2019-07-08 05:36
سوريا - لبنان - فلسطين
محادثات أستانا في 1 و2 أغسطس بمشاركة لبنان والعراق لأول مرة
63
2019-07-19 11:20
زاخاروفا تكشف عن خطط "الشركات الخاصة" لواشنطن في سوريا
135
2019-07-18 05:58
إيران تطلع الأسد على آخر تطورات الملف النووي
178
2019-07-15 08:44
رأي في الأحداث
المعطيات الميدانية لاسقاط الطائرة الأمريكية كشفت الكثير من المستور من وهن الاستكبار وضعفه
923
2019-06-21 02:24
كلمة على اعتاب تراب روضة شهداء فتوى شعبان المعظم
1249
2019-04-19 01:29
كيف تحولت فتيا سماحة السيد السيستاني في الجهاد الكفائي الى مشروع نصر؟
1895
2018-12-11 12:12
الصفحة الفكرية
كتاب / جنود العقل والجهل
257
2019-07-15 09:38
بالفيديو ::: في ملتقى براثا الفكري محاضرة لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير حول عوامل التهديم والإعاقة في المسار المهدوي
229
2019-07-12 10:55
في ملتقى براثا الفكري /// محاضرة بعنوان عوامل التهديم والاعاقة في المسار المهدوي
161
2019-07-11 04:18
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
محكمة بحرينية تلغي قرار سحب جنسية 92 شخصا في قضية "حزب الله"
351
2019-06-30 10:03
آية الله قاسم يتحدث بملتقى شباب المقاومة عشية ورشة الخيانة
341
2019-06-24 04:21
الوفاق البحرينية تعلن عن مؤتمر مناهض لورشة التمهيد لـ”صفقة القرن”
351
2019-06-22 02:23
الصفحة الدولية
ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران
57
2019-07-19 11:32
واشنطن قلقة من تعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا
63
2019-07-19 11:22
أول تعليق لظريف على إعلان ترامب إسقاط "درون" إيراني
76
2019-07-19 11:19
الصفحة الاقتصادية
الصين تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية ودول عربية تكثر من شرائها
74
2019-07-19 11:16
١٦٢،٦٥٦ ألف طائرة دخلت سماء العراق خلال 6 أشهر
152
2019-07-18 05:32
العراق يخطط لاستثمار الغاز من خمسة حقول بطاقة تصل الى 600 مليون قدم مكعب
212
2019-07-18 06:19
التقارير
"عيون إيران في السماء"... تطور يطلق جرس الإنذار ويثير القلق في أمريكا
73
2019-07-19 11:41
طالب عراقي يطور خوارزمية ذكاء اصطناعي لتشخيص احتشاء عضلة القلب
256
2019-07-18 06:16
"أبو ياخة الوسخة" احمد حسن البكر..!
384
2019-07-17 08:30
الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مواجهة ائمة اهل البيت ع للانحرافات الفكرية والاجتماعية الناجمة مما ترتب على فتوحات سلاطين بني امية والعباس
205
2019-07-12 06:58
مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في سوريا، يقيم مجلس الفاتحة على روح المرجع الديني الكبير السيد محمد الحسيني الشاهرودي (قدس سره)
210
2019-07-12 04:40
وفاة المرجع الديني آية الله السيد محمد الحسيني الشاهرودي
224
2019-07-12 04:35
منوعات
عطل خطير يضرب هواتف "آيفون" والتوقيت مريب!
347
2019-07-05 10:20
مشكلة تضرب منصات الفيسبوك والانستغرام والواتساب
314
2019-07-03 10:22
منصة صينية جديدة قد تطيح بفيسبوك!
300
2019-07-03 06:36
الكاريكاتير
سلمان ال سعود ونتنياهو ...... ( كاريكاتير )
9385
2017-12-10 05:09
كاريكاتير اليوم . باي باي يا ابن نايف
9094
2017-06-21 09:15
السعودية تروج للارهاب وهي تغذيه
8351
2017-06-19 09:37
دراسات
أهمية الاستقطاب للأحزاب السياسية
علي عبد سلمان
97
2019-07-19 07:05
سؤال الدولة المدنية الحديثة في العراق المعاصر( البناء والعقبات ) ـ الجزء الرابع
وكالة انباء براثا
103
2019-07-19 07:01
نزاعات الحدود والامن الخليجي في ظل التوازنات العالمية والاقليمية بعد عام 2001 ـ القسم الثاني
وكالة انباء براثا
187
2019-07-18 06:27
الوثائق
احالة المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الى المحاربين
333
2019-07-10 08:52
بالوثيقة.. لجنة حكومية لتسهيل رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد
236
2019-07-07 05:12
بالوثيقة.. رئاسة الجمهورية تصادق على الخطابي محافظا لكربلاء
244
2019-07-01 04:32
انت والمسؤول
عصابة خطيرة في حي الجهاد ببغداد
13244
2017-11-20 06:12
الى .. هيئة النزاهة + السيد رئيس الوزراء + السادة اعضاء مجلس النواب العراقي ( كشف فساد )
15321
2017-07-09 07:31
تظاهرة في المثنى ضد فرض رسوم على الشاحنات الداخلة الى ميزان الحمل
13073
2017-03-07 05:29
الشعر
عن بدلة قتال فارغة..!
287
2019-07-11 06:56
عندما صار الحشد رغيف خبز..!!
358
2019-07-03 10:48
أبا الفقه ترتيلة في ذكرى وفاة الإمام الصادق (ع)
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2019-06-29 05:18
الصفحة الرياضية
بهروز: قصة ميمي أفضل مثال لعدم رؤية اللاعبين العراقيين في أوروبا
314
2019-07-08 05:11
العراق يهزم البحرين بثلاثية في غرب آسيا للناشئين
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2019-07-07 09:59
"ميمي" يدير ظهره لأوروبا ويوجه بوصلته نحو نادٍ خليجي
271
2019-07-06 06:07
اليمن
"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات الجيش السعودي
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2019-07-10 04:37
الحوثيون يقدمون عرضا للسعودية: مستعدون لبيعكم صواريخ أثبتت نجاحها بدل "الأسلحة الأميركية الفاشلة"
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2019-07-09 10:16
"أنصار الله" تكشف عن أسلحة متطورة بينها صواريخ "كروز" وطائرات هجومية
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2019-07-09 06:55
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التعليقات
محمود البياتي
: ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
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تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
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: تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
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النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب
: محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
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المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة
: السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
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عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن
: لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
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93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد
: انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
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اذا أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
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البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه
: السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
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قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
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